В Краснодаре появился третий мобильный пункт вакцинации от COVID 19

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С 22 января вакцинироваться от коронавируса в Краснодаре можно еще и внутри здания ТРК «Красная площадь». Зона для вакцинации оборудована возле медпункта на втором этаже здания.

Ранее такие пункты уже разместились на улице,рядом с торговым центром, и на Главной площади города.

Мобильные пункты вакцинации работают ежедгневно, с 9 до 17 часов. Вакцинация бесплатна и добровольна.. Для прививки нужно иметь при себе паспорт, страховой медицинский полис и СНИЛС.

Если у желающего получить прививку есть признаки острого респираторного заболевания или высокая температура , специалисты дадут рекомендации по наблюдению и лечению. В этом случае вакцинация переносится на более поздний срок.

- Каждому сделавшему прививку выдают сертификат, по которому в этом же прививочном пункте через 21 день пациент сможет получить второй компонент вакцины,- сообщает региональный Минздрав.

Как отметили в ведомстве, на Кубань до конца февраля намечено поставить 235 тысяч доз вакцины ГамКовидВак («Спутник V»).