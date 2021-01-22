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Кубанские полицейские в 2020 году раскрыли около 31 тыс. преступлений

В Главном управлении МВД России по региону подвели итоги работы за 2020 год
Михаил КОНСТАНТИНОВМихаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото администрации КК

Фото администрации КК

Начальник краевого главка Владимир Андреев отметил, что обстановка в крае остается контролируемой.

Почти на 9% сократилось число преступлений против жизни и здоровья граждан. В частности меньше стало разбойных нападений, грабежей и краж.

Всего в 2020 году полицейские Кубани раскрыли свыше 30,8 тысяч преступлений.

Первый вице-губернатор Андрей Алексеенко поблагодарил полицейских за службу. Он отметил, что полиция сумела справиться со своими задачами, несмотря на сложные условия в период пандемии.

– Особое внимание хочу обратить на задачи, стоящие перед ведомством в 2021 году. В частности, усилить работу по профилактике мобильного мошенничества, выявление точек продаж алкоголя в частных домах, из багажников машин вдоль дороги, борьбу с незаконными мигрантами, – подчеркнул Алексеенко.