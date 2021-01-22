Глава поселка в Адыгее может получить 7 лет тюрьмы за помощь своему водителю из бюджетных средств

Фото СК РФ

В ходе проверки в поселке Кировском Майкопского района Адыгеи следователи СК установили, что глава поселка решил проспонсировать водителя своей служебной машины за государственный счет.

Поэтому глава начислил сотруднику зарплату около 10 тысяч рублей, несмотря на то, что водитель в фактически не работал ,и не появлялся на рабочем месте в течение трех недель.

- Следственным отделом по Майкопскому району СКР по Республике Адыгея, в отношении бывшего главы местного самоуправления муниципального образования «Кировское сельское поселение» возбуждено уголовное дело. Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.2 ст.285 УК РФ),- сообщает СУ СК по Адыгее.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.