64-летний мужчина на Кубани зарезал 61-летнего младшего брата во время бытовой ссоры

Фото СК РФ

Два пожилых родных брата жили в одном из домов на улице Красной в Новом Селе Брюховецкого района. Мужчины давно не ладили между собой.

Младший брат часто пенял старшему на его неумение вести домашнее хозяйство. В конце концов, эти постоянные склоки привели к трагедии.

Вечером 16 января, во время очередной ссоры, старший брат не выдержал упреков, и ударил младшего два удара ножом в грудь. От полученных ран 61-летний мужчина умер на месте.

Его 64-летний брат о произошедшем предпочел никому не говорить, и продолжил жить в доме.

Лишь спустя четыре дня, 20 января 2021 года односельчане заподозрили неладное, прошли в дом, где и обнаружили труп.

- Тимашевским межрайонным следственным отделом СКР по Краснодарскому краю в отношении 64-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в убийстве 61-летнего брата (ч.1 ст.105 УК РФ).

Сейчас обвиняемый задержан, в ближайшее время следователь обратится в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.