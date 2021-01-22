Начальника лаборатории судмедэкспертизы в Краснодаре подозревают в получении откатов с денежных премий подчиненных

Фото УФСБ по Краснодарскому краю

В октябре и декабре 2020 года начальник Краснодарской лаборатории судебной экспертизы потребовал у нескольких своих сотрудников откат с выплаченной ранее премии.

Сотрудникам начальник объяснил, что премия, якобы, была завышена, а посему деньги нужно вернуть лично ему. Спорить с начальством сотрудники не стали, и вернули ему 155 тысяч рублей.

Кроме того, глава организации и ранее «отличался» в отношении подчиненных.

Например, оказывал давление на эксперта, чтобы тот не проводил должным образом техническую экспертизу. Эти факты были установлены сотрудниками УФСБ по краю.

- Отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по краю на основании материалов, поступивших из управления ФСБ по краю, возбуждено уголовное дело в отношении начальника ФБУ Краснодарская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции. Он подозревается в двух эпизодах превышения должностных полномочий (ч.1 ст.286 УК РФ), а также принуждении эксперта к даче заведомо ложного заключения, соединенном с шантажом (ч.2 ст.309 УК РФ),- сообщает СУ СК по краю.

В настоящее время рассматривается вопрос о задержании и избрании меры пресечения подозреваемому.