ВТБ поддерживает предложение о пролонгации программы льготной ипотеки

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ВТБ заявил о своей поддержке предложения о продлении действия программы льготной ипотеки. В руководстве кредитной организации считают, что это станет необходимым и важным шагом для роста доступности жилищных кредитов населению на весьма благоприятных условиях.

- Субсидии государства своевременно и эффективно поддержали граждан и строительную отрасль и, во многом, способствовали рекорду российского ипотечного рынка, который в прошлом году превысил 4 трлн рублей по объему продаж,- отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ

Как считают в ВТБ, крайне важно, чтобы экономическая выгода для покупателей жилья не перекрывалась нынешним ростом цен на недвижимость. В этом и заключается основная задача Правительства по реализации условий госпрограммы на 2021 год.

Поэтому точечные решения о продлении госпрограммы в том или ином регионе в банке считают абсолютно взвешенным и разумным подходом.

В линейке российских банков средние ставки по ипотеке пока еще не достигли уровня в 6,5%, поэтому у граждан сохраняется стимул решить свой жилищный вопрос с максимальной выгодой. Сейчас каждый четвертый ипотечный кредит в России оформляется именно в рамках госпрограммы, объем выдач по которой уже превысил 1 трлн рублей.

- Мы видим, что сниженная ставка благотворно влияет на семейный бюджет российских заемщиков. Согласно статистике ВТБ, средний размер платежа по ипотеке к концу прошлого года снизился с 30 до 25% от дохода ипотечных клиентов. Сохраняется и высокий уровень их платежной дисциплины, чему, во многом, способствует возможность рефинансирования ранее оформленных кредитов. В очередной раз подчеркнем, что сниженные ставки и продление условий льготной ипотеки, по нашей оценке, не должны стать поводом для возникновения на рынке России «ипотечного пузыря,- подчеркнул Анатолий Печатников.

При этом дополнительную поддержку получит и строительная отрасль. В 2020 году госпрограмма способствовала сохранению темпов ввода нового жилья, созданию новых рабочих мест и развитию смежных отраслей экономики.

Продление ее условий будет стимулировать рост числа новых проектов в строительстве, и позволит удержать набранный высокий темп возведения комфортного жилья для граждан России, обеспечив выполнение национальных задач.

В случае, если программа завершится в конце 2021 г., то сроки ее реализации будут сопоставимы с предыдущей программой господдержки, которая была запущена в марте 2015 года и завершилась в конце 2016-го. Тогда заемщики оформили 513 тысяч льготных кредитов на 928 млн рублей по ставке 12%. Эффект от нынешней госпрограммы уже оказался несравнимо выше.

- ВТБ на сегодняшний день выдал свыше 64 тысяч льготных кредитов в рамках госпрограммы на сумму более 200 млрд рублей. В общем объеме ипотечных выдач банка ее доля превышает 20%. Со своей стороны, в 2021 году ВТБ также готов удовлетворить спрос всех клиентов на льготные кредиты для улучшения жилищных условий населения,- сказал Анатолий Печатников.