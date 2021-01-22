Более 23 тысяч жителей Кубани подали заявки на вакцинацию от коронавируса

Фото администрации КК

Вакцинацию прошли уже около 17 тысяч человек. Прежде всего, это медики, педагоги и соцработники.

На совещании в краевой администрации подчеркнуто, что процесс массовой вакцинации должен быть предельно понятным и комфортным для людей.

- Каждый житель края должен знать, где и как пройти эту процедуру. Мы видим, что желающих уже достаточно много – поступило более 23 тысяч заявок, – отметил губернатор Вениамин Кондратьев.

В ближайшее время в крае ожидается поставка еще 235 тысяч доз.

На Кубани сейчас работают 100 центров вакцинации, три из них-мобильные, и расположены в Краснодаре.

При этом Вениамин Кондратьев поставил задачу размещать такие мобильные пункты и в других крупных городах региона.