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Коронавирус Covid-19

Более 23 тысяч жителей Кубани подали заявки на вакцинацию от коронавируса

По данным на 22 января федеральный Минздрав направил на Кубань 23 тысячи доз вакцины
Михаил КОНСТАНТИНОВМихаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото администрации КК

Фото администрации КК

Вакцинацию прошли уже около 17 тысяч человек. Прежде всего, это медики, педагоги и соцработники.

На совещании в краевой администрации подчеркнуто, что процесс массовой вакцинации должен быть предельно понятным и комфортным для людей.

- Каждый житель края должен знать, где и как пройти эту процедуру. Мы видим, что желающих уже достаточно много – поступило более 23 тысяч заявок, – отметил губернатор Вениамин Кондратьев.

В ближайшее время в крае ожидается поставка еще 235 тысяч доз.

На Кубани сейчас работают 100 центров вакцинации, три из них-мобильные, и расположены в Краснодаре.

При этом Вениамин Кондратьев поставил задачу размещать такие мобильные пункты и в других крупных городах региона.