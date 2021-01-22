В Краснодаре падающие с крыш глыбы льда и снега повредили несколько автомобилей

Фото ВК Типичный Краснодар

В Краснодаре небывалые морозы резко сменились оттепелью. Поэтому с крыш домов в течение всего дня 22 января вниз падают огромные глыбы снега.

От их падения в центре города пострадали несколько автомобилей. У машин выбиты стекла и продавлена крыша.

Городские власти напоминают краснодарцам, что им лучше держаться в стороне от козырьков и краев крыш, и не заходить за натянутые ограждающие ленты

Мэрия потребовала от управляющих компаний Краснодара немедленно организовать очистку крыш от снега, и наледи.

- В случае, если управляющая компания или ТСЖ не выполняет свои обязательства, оставить жалобу можно по телефонам горячей линии управления — 8(861) 218-92-70 или 8(861) 218-92-04. Звонить можно с 9.00 до 18.00,- отмечают в администрации Краснодара.