Реконструкция насосной станции позволит надежно обеспечить водой около 7 тысяч жителей Новороссийска

Фото администрации КК

В Новороссийске запущена, по сути, новая водопроводная насосная станция на безе прежней.

Сооружение «Вербовая балка» построено более 40 лет назад и уже давно выработала свой ресурс.

Станция прошла полную реконструкцию по региональной госпрограмме «Развитие жилищно-коммунального комплекса».

Здесь заменено оборудование и трубопроводы, построен новый диспетчерский пункт для управления всеми рабочими процессами.

Это позволило увеличить производительность станции с 200 до 900 кубометров воды в час и обеспечить надежным водоснабжением более 7 тысяч жителей Новороссийска.

– Решить проблемы с водоснабжением прибрежных городов, в том числе, Новороссийска – одна из основных задач, которые ставит перед отраслью губернатор Краснодарского края. Новороссийск получит возможность инфраструктурного развития на десятилетия вперед, – отметил вице-губернатор Александр Трембицкий.