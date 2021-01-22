Лихача на BMW, устроившего дрифт в центре Краснодара, ищет полиция

Водителя черной BMW, который устроил дрифт на главной улице Краснодар – Красной, сейчас ищет полиция.

В сети появилось видео, как на улице Красной водитель иномарки устроил заезд, и просто чудом не врезался в припаркованный на обочине Бентли. Лихача, судя по всему, снимали его друзья, они комментировали происходящее:

- Нормально, нормально, - говорит мужской голос в камеру, когда BMW заносит на поворотах. А в конце ролика все радуются, что машина не врезалась в Бентли.

В полиции Краснодара этот ролик тоже видели.

- Сейчас мы разыскиваем водителя BMW, - пояснил официальный представитель УВД Краснодара Артем Коноваленко. – Назначена проверка. Водителю грозит административная ответственность за нарушение правил маневрирования, в виде наложения штрафа до 500 рублей. А также за выезд на полосу встречного движения. За это положен штраф 5000 рублей. Или лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев.