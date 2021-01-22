Мэр Краснодара: В субботу улица Красная будет открыта для пеших прогулок

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Глава Краснодара Евгений Первышов обратил внимание жителей, что в субботу улица Красная будет открыта для пеших прогулок — как это традиционно происходит по выходным. Но проехать по главной улице краевого центра сможет только спецтехника, выполняющая обработку дороги от коронавирусной инфекции.

— Разобрался в ситуации. Мой заместитель неверно трактовал рекомендации оперативного штаба Краснодарского края по коронавирусу и Роспотребнадзора. Дезинфекция действительно будет проводиться в субботу, однако, нет никакой необходимости и требований закрывать её для пешеходов, - написал Евгений Первышов в своём Telegram-канале.

Мэр добавил, что аналогичные санитарные работы на улице Красной будут намечены и на субботу, 30 января.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что города Кубани обработают от коронавируса.