В Сочи к лету 2021 года благоустроят территорию у морвокзала

Фото: sochi.ru.

В Сочи к лету 2021 года благоустроят территорию у морского вокзала. Это будет сделано в рамках реконструкции набережной

– Намечено частично заменить плитку, демонтировать устаревшие рекламных конструкций и лавочки, – сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» заместителем главы Сочи Владимир Пушкарев.

По его словам, проект будет вынесен на общественные слушания.

Напомним, что на первом этапе планируется восстановить 500-метровую пляжную территорию на знаменитой набережной курорта «Маяк». Кроме того, в планах берегоукрепительные работы, озеленение территории, создание новых для прогулок и спорта.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Сочи морское такси планируют запустить в мае 2021 года. Новый транспорт станет визитной карточкой курорта.