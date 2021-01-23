Погода предстоящих выходных на Кубани несколько удивляет большим перепадом температуры воздуха в северных и южных районах края.Везде обойдется без осадков, но вот температура воздуха в северных районах днем- всего 3-8 тепла, в то время как на юге края и на Черноморском побережье воздух в дневные часы прогреется до целых 15 градусов.Ночью на юге до 8 тепла, на севере региона - до 8 мороза и ниже. К понедельнику на севере территории чуть потеплеет.- Температура воздуха ночью 24.января -4…1, местами в северной половине и предгорных районах -4…-9°, 25 января 0…5° местами в северной половине и предгорных районах 0…-5°; днем 4…9°, местами в южной половине 10…15°,- говорится в сообщении Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды