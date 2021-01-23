В Краснодаре утром 23 января открылись 17 ярмарок выходного дня

Фото мэрии Краснодара

В субботу, 23 января, уже с 8 утра в Краснодаре начали работу традиционные ярмарки сельхозпродукции. Они расположены в городе по 17 адресам.

Свою продукцию в краевой центр привезли производители из 39 районов края. Это более 240 тонн овощей и фруктов, крупы, мука, молочные и мясные продукты и многое другое.

- На каждой торговой площадке действует контроль за проведением ветеринарно-санитарной экспертизы, размещена информация о режиме работы и рекомендованных ценах. Тут же покупатели могут взвесить приобретенные товары на контрольных весах,- сообщает мэрия Краснодара.