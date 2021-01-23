Жителя Краснодара заставили вернуть балкон исторического здания в первоначальный вид

Фото ВК Типичный Краснодар

В последние дни в России развернулась масштабная проверка законности перепланировки квартир. Иногда такие «переделки» переходят все границы разумного, приобретая откровенно гротескный характер.

Так случилось в Краснодаре, на пересечении улиц Красной и Чапаева. На фасаде исторического здания владелец квартиры установил новый балкон. Конструкция входит в такой диссонанс с общим видом дома, что пользователи соцсетей обрушились на хозяина балкона-новодела с резкой критикой.

- С чувством прекрасного у человека явные проблемы,- пишут краснодарцы.

На это отреагировали и специалисты городского управления по жилищным вопросам. Они провели выездную проверку и установили, что нынешняя планировка квартиры не соответствует техническому паспорту. Теперь гражданин будет обязан вернуть балкон в прежнее состояние до 20 февраля. Причем, за свой счет.

- Материалы проверки направлены в Государственную жилищную инспекцию Краснодарского края для составления протокола об административном правонарушении,- рассказали в мэрии Краснодара.