В Краснодаре на откачку воды с автодорог готовы выйти 24 единицы техники

Фото мэрии Краснодара

В Краснодаре продолжает активно таять снег.. Мэрия краевого центра подготовила к работе 24 специальные машины , которые должны будут откачивать воду с городских трасс.

За дорожной обстановкой через почти 700 камер постоянно следят сотрудники Центра мониторинга дорожного движения и транспорта. На затопленные участки дорог направляются машины для откачки воды.

Машины сделаны на базе КАМАЗов. Автомобили оснащены вакуумным оборудованием, вместимостью 10 кубометров каждая.

- В распоряжении городских спасателей есть 14 мотопомп, которые также применяются для ликвидации подтоплений. Телефон для обращения в ЕДДС — 214-33-36 и 112 ,- сообщает мэрия Краснодара.