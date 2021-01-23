В Новороссийске ввели в эксплуатацию проблемный жилой комплекс «Одиссей»

Фото администрации КК

Строительство ЖК «Одиссей» почти на 150 квартир велось еще с 2012 года. Для стройки активно привлекались деньги дольщиков.

Однако, спустя 5 лет стройка остановилась. На застройщика- компанию «Кубаньжилстрой» возбудили уголовное дело.

Эта же компания строила и еще ряд объектов на территории Новороссийска, в числе которых ЖК «Посейдон», ЖК «Суджук-Кале» и ЖК «Одиссей».

Вскоре число обманутых дольщиков на объектах компании достигло 2 тысяч человек. Ситуацию взял на личный контроль губернатор. В решении проблем по этим объектам очень помогла работа межведомственной комиссии.

- На сегодня уже половина объектов «Кубаньжилстрой» завершена строительством и введена в эксплуатацию.– написал у себя в соцсетях первый вице-губернатор Кубани Андрей Алексеенко.

Вскоре собственники 148 квартир получат ключи от своего жилья.