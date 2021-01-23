В марте 2021 года в Белореченском районе приступят к монтажу новой станции очистки воды

Фото администрации КК

Сейчас в Белореченском районе строятся очистные сооружения. Поставка оборудования завершена, к монтажу блоков станции намечено приступить в марте 2021года. После пуско-наладочных работ, до конца 2021 года объект введут в эксплуатацию.

Благодаря системе очистки исходная вода из трубопроводов будет подаваться в станцию для отделения железа. И уже очищенная вода поступит в распределительную сеть города.

- Станция позволит очищать до 10 тыс. кубометров в сутки. В результате качество питьевой воды улучшится у более чем 50 тыс. человек, –отметил министр ЖКХ Кубани Андрей Ляшко.

Проект позволит довести качество питьевой воды до установленных норм, повысит надежность водоснабжения в целом.