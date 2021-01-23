За минувшие сутки на Кубани выявлено 194 случая заражения коронавирусом

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В том числе, в Краснодаре выявлено 57 случаев, в Сочи – 27 заболевших,

Как сообщает региональный Минздрав, выздоровели после COVID 19 22624 жителя края.

- Скончались 1315 человек. В тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких находятся 111 пациентов, еще трое – на экстракорпоральной мембранной оксигенации, сообщили в министерстве здравоохранения региона,- отмечают в ведомстве.

При этом специалисты отмечают ,что на Кубани не обнаружено ни одного случая заражения так называемым «британским штаммом» коронавируса, который считается более опасным, чем обычные формы инфекции.

Как ранее сообщалось,,23 января полной дезинфекции от коронавируса подвергнется центральная улица Красная в Краснодаре.