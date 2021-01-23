11-летняя девочка едва не утонула в бассейне фешенебельного отеля в Сочи

Фото Иван Макеев
Случай, едва не завершившийся трагедией, произошел в одном из фешенебельных отелей Сочи в Имеретинской долине. В бассейн гостиницы пришла искупаться 11-летняя девочка.
Родителей ее рядом не оказалось. В какой-то момент длинные волосы девочки затянуло в отверстие водного фильтра, который используется для постоянной смены воды в бассейне.
Работа устройства была столь мощной, что ребенок никак не мог освободиться из подводного плена. Девочка размахивала руками и захлебывалась, но освободиться не получалось.
К счастью, все это вовремя заметили посетители бассейна, которые сумели вытащить ребенка из смертельной западни.
На место вызвали «Скорую помощь». Врачи назначили девочке амбулаторное лечение. О случившемся бригада медиков сообщила в полицию.
- По факту произошедшего проводится проверка,- сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах региона.