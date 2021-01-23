Уровень воды в реках Краснодарского края круглосуточно мониторят 192 автоматических гидрокомплекса

Фото администрации КК

После рекордных морозов на Кубани наступило резкое потепление, снег повсеместно активно тает. В связи с этим по всей южной части края синоптики ожидает повышения уровня воды в реках .

Ситуацию круглосуточно контролируют в МЧС.

В наиболее опасных в плане подтоплений участках рек региона установлены 192 автоматических гидрокомплекса для измерения уровня воды. Здесь же находятся и 14 метеостанций, которые постоянно замеряют показатели температуры и атмосферного давления, силы и направления ветра.

- В случае подъема уровня воды на место возможного ЧП отправится оперативная группа, которая оценит возможность выхода рек из берегов, угрозы населению, городам и станицам края. После анализа ситуации специалисты принимают решение о дальнейших действиях, вплоть до эвакуации населения,- сообщает администрация края.