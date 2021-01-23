В Сочи готовятся к проведению массовых зрелищных мероприятий

Фото мэрии Сочи

Несмотря на пока еще действующий режим повышенной готовности в связи с пандемией коронавируса, власти Сочи уже планируют в 2021 году проведение массовых зрелищных мероприятий.

– Большинство организаторов как традиционных, так и новых для курорта мероприятий уже устанавливают приблизительные сроки их проведения. Окончательное решение по каждому из них зависит от текущей эпидемиологической обстановки в нашей стране, регионе и городе, – отметил мэр курорта Алексей Копайгородский.

Уже вскоре планируется проведение традиционного для города Сочи XIV Зимнего международного фестиваля искусств Юрия Башмета. 32-й Международный фестиваль команд КВН «КиВиН-2021» запланирован на март 2021 года. Предстоящим летом в Сочи пройдут отборочные этапы Мирового чемпионата фейерверков. LiveFest Summer 2020 на курорте «Роза Хутор» перенесен на 20-22 августа 2021 года с сохранением заявленной программы.

. Гран-при России в рамках мирового тура «Формулы 1» пройдет в последние выходные сентября. Наконец, 7 ноября 2021 года на курорте пройдет традиционный Сочинский марафон. Кроме того, ведутся переговоры и о проведении нескольких новых мероприятий на территории города. Так в июле на территории Курорта Красная Поляна на открытых площадках запланировано проведение II Музыкального образовательного форума Леонида Агутина.

А в августе намечено провести фестиваль экстремальных видов спорта и автомобильной культуры «Территория драйва».

- Как только действующие ограничения будут сняты или ослаблены, календарный план значимых мероприятий будет пополняться, – рассказала директор департамента курортов и туризма администрации Сочи Светлана Батяйкина.