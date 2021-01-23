На Кубани скончался 21 человек с диагностированным COVID-19

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В региональном Минздраве отмечают, что у всех умерших пациентов диагностировали двустороннюю пневмонию , а также имелись сопутствующие заболевания.

В ККБ Краснодара умерли четыре жителя краевого центра, Павловского района и Сочи 77, 69, 67 и 58 лет. В СКИБ умерла 57-летняя краснодарка и 52-летний мужчина из Кущевского района. В краевом м госпитале ветеранов войн врачам не удалось спасти 83-летнего пациента и 92-летнюю женщину из Краснодара.

Врачи больницы в Новороссийске не сумели помочь двоим местных жителей – женщине 74 лет и мужчине 58 лет. В стационаре Туапсе умерли две местные женщины 70 и 74 лет.

В Красноармейской ЦРБ умерла 46-летняя жительница Динского района. В Тихорецкой ЦРБ – 67-летний местный житель. В городской больнице Анапы умер 68-летний житель курорта. В Темрюкской ЦРБ – 67-летний житель района.

В больницах Сочи произошло пять смертей. 53- и 82-летний сочинцы умерли в больнице №5.

59-летний житель курорта скончался в городской больнице №3. В инфекционной больнице №2 умерли 68-летняя пациентка из Красноармейского района и 65-летний мужчина из Сочи.

- За период с начала пандемии от коронавируса в регионе умерло 1315 местных жителей,- сообщает краевой Минздрав.