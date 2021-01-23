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За пять лет Краснодарский край в 1,5 раза нарастил экспорт кондитерских изделий

По итогам 2020 года предприятия региона поставили за границу 9,4 тыс. тонн кондитерской продукции
Михаил КОНСТАНТИНОВМихаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото администрации КК

Фото администрации КК

50% экспорта составляют мармелад, зефир, галеты, вафли и карамель.

В период с 2015 года за рубежом неуклонно растет спрос на кубанские кондитерские изделия.

-За эти годы объемы их поставок в страны зарубежья выросли более чем в 1,5 раза – в денежном выражении с 6,5 млн долларов США в 2015 году до 10,9 млн в 2020 году, – отметил вице-губернатор Андрей Коробка.

Сладкую продукцию кубанских кондитеров сегодня поставляют в 17 стран мира. Среди импортеров Китай, Белоруссия, Казахстан, Украина Азербайджан, Грузию и ряд других стран мира

У одного из кондитерских комбинатов Кубани есть хорошие шансы закрепиться на рынке Монголии, В конце 2020 года туда отправлены первые партии кондитерской продукции.

- Мы со своей стороны совместно с «Российским экспортным центром» окажем предприятию максимальное содействие, чтобы это сотрудничество было долгосрочным, – сказал Андрей Коробка.