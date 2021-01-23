Более 50-ти выездов сделали за неделю в Краснодаре сотрудники городской Службы спасения

Фото мэрии Краснодара

За неделю сотрудники Службы спасения Краснодара выполнили 54 выезда, сообщает мэрия краевого центра.

С 18 по 22 января городские спасатели проводили обколку льда береговой зоны водоемов, приняли участие в тушении двух пожаров, помогали горожанам в экстренных ситуациях.

Так, обколка льда выполнена на улице Стасова, 167, рядом со школой № 49, на озере Карасун и на Дмитриевской Дамбе.

Кроме того, муниципальные спасатели приняли участие в тушении пожаров на улице Триумфальной и в поселке Краснолит.

- Аварийные деревья убрали на улицах Леваневского 206, . Селезнева, 160, пересечении улиц Гоголя и Бершанской. Они представляли опасность для пешеходов и автомобилей,- сообщают в мэрии Краснодара.