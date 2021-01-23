Более 18 тысяч жителей Кубани сделали прививку от коронавируса

Фото Минздрава КК

Прививку от коронавируса на Кубани сделали уже более 18 тысяч местных жителей. Сейчас в крае работают 100 центров вакцинации.

97 из них расположены в медицинских стационарах и еще три -мобильные, они находятся пока только в Краснодаре, но власти края намерены расширить их сеть.

По данным Минздрава региона на 23 января, привиты 18309 человек, более половины из них составляют медики.

Среди прошедших вакцинацию также люди старше 60 лет, работники образования и сферы обслуживания, Около трети привившихся жителей уже получили полный курс – им сделали две прививки с промежутком в 21 день.

Желающим получить вакцину против COVID-19 нужно предварительно позвонить в медучреждение и пройти врачебный осмотр. Перечень больниц и поликлиник, где проводится вакцинация, размещен на сайте минздрава края.