Обновленный туристический портал Кубани доступен на английском и немецком языках

Фото администрации КК

Портал теперь выполнен в новом дизайне и имеет удобную структуру. Навигация стала проще и понятней для пользователя, здесь появился поисковик для интересующих объектов.

Ресурс объединяет большой объем данных о туристических объектах региона и сотни статей о достопримечательностях, природных и архитектурных памятниках края.

Здесь же размещены статьи о направлениях отдыха и курортных территориях. Ближе к началу летнего курортного сезона появятся разделы, посвященные туристическим событиям и маршрутам.

– Ресурс заслуживает внимания и туроператоров. Уверена, что они найдут много интересной информации для формирования новых туристических продуктов, – отметила врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани Мария Золотухина.

Обновленный туристический портал теперь доступен на английском и немецком языках. Разработана и мобильная версия для операционных систем iOS и Android.