33 ученика школы в Крымском районе обратились к врачам с признаками отравления и ОРВИ

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Представители прокуратуры и Роспотребнадзора начали проверку по факту массовых обращений в медучреждения в Крамском районе детей с признаками пищевого отравления.

За медицинской помощью на данный момент обратились 33 ученика школы № 57 из станицы Троицкой.

По данным регионального Минздрава, у 17 детей обнаружены симптомы гастроэнтерита, а у 16-ти признаки ОРВИ.

– Всем детям оказана медицинская помощь. Госпитализация никому не понадобилась, За всеми установлено медицинское наблюдение. Всего в школе обучаются 738 человек, остальные дети чувствуют себя хорошо. Эта ситуация – под моим личным контролем. Нахожусь в станице., – сообщил глава Крымского района Сергей Лесь.

Специалисты прокуратуры и Роспотребнадзора в Троицкой проверяют соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства и организацию детского питания, а также предприятие, поставляющего школьную еду.