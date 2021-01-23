В Краснодарском крае на 3,7% увеличили выплаты отдельным категориям льготников

Фото администрации КК

Как рассказали в администрации региона, в частности, выросла ежегодная денежная выплата для многодетных семей.

Эти деньги выплачиваются раз в квартал равными долями.

Также на 3,7% увеличены детские пособия малоимущим семьям. Деньги выплачивают ежеквартально на каждого ребенка до 16 лет, а при обучении детей в государственном образовательном учреждении – до 18 лет.

Увеличены выплаты ветеранам труда и военной службы, жертвам политических репрессий и труженикам тыла.

Вырос размер ежемесячного пособия вдовам или родителям военнослужащих и сотрудников МВД и ФСБ, погибших при исполнении своих обязанностей.

- В разделе «Меры социальной поддержки» официального сайта министерства труда и соцразвития края можно узнать подробную информацию о новом размере выплат,- сообщает администрация региона.