В туристско-рекреационном кластере «Абрау-Утриш» приступили к реконструкции инженерных сетей

Фото администрации КК

Началась реконструкция инженерных сетей в районе Абрау-Дюрсо. Строится новая система отвода сточных вод от села Большие Хутора до Абрау-Дюрсо. Здесь же обустраивается ливневая канализация и очистные сооружения. Завершить работы намечено в 2022 году.

Реконструкция повысит инвестиционную привлекательность кластера «Абрау-Утриш», поможет созданию новых туристических объектов.

В ходе реализации проекта уже обновлен магистральный водовод в селе Витязево, построен напорный канализационный коллектор по Пионерскому проспекту и водовод в поселке Джемете.

А в Новороссийске создали защищенный от волн пляж и завершили строительство набережной.

Частными инвесторами за последнее время создано 6 туристских объектов, это отели и парки развлечений.

– За счет бюджетных средств идет проектирование и строительство обеспечивающей инфраструктуры, а за счет частных инвесторов возводятся объекты курортной инфраструктуры. Такой подход зарекомендовал себя еще во время подготовки к Олимпийским играм в Сочи, – отметила врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия региона Мария Золотухина.