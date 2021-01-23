В 2021 году на Кубани создадут 600 новых торговых мест для реализации фермерских товаров

Фото администрации КК

Краевые власти намерены помочь фермерам региона с продажей продукции. Для этого в 2021 году за счет создания новых торговых мест на ярмарках их число вырастет до 2,4 тыс.

Такие места планируется выделять на льготных условиях – без участия в торгах или на безвозмездной основе.

– Большая часть малого и среднего бизнеса сосредоточена в сфере торговли Это направление на протяжении пяти лет демонстрирует постоянный рост, обеспечивает рабочими местами до 25% трудоспособного населения края, – отметил вице-губернатор Александр Руппель.

Рынки и ярмарки – основной канал сбыта товаров для местных производителей. Через них продается около 80% продукции.

Сегодня на Кубани местные фермеры занимают более 85% мест на ярмарках выходного дня и более 60% – на придорожных ярмарках.