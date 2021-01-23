В Краснодарском крае стартовала всероссийская акция «Блокадный хлеб»

Фото администрации КК

Участие в акции примут все города и районы региона. Центральным событием станет всероссийский урок. Он пройдет в школах края 27 января – в день полного снятия блокады Ленинграда.

Главным символом акции памяти является кусок хлеба весом в 125 граммов. Таков был вес продпайка в блокадном городе по минимальной дневной норме на человека. Такая норма была установлена в наиболее трудный период блокады.

– К сожалению, эпидобстановка не позволяет сейчас отменить запрет на проведение традиционных массовых мероприятий. Поэтому большая их часть пройдет в онлайн-формате. Эта форма уже отработана и нашла положительный отклик у населения, особенно, у молодежи, – отметил вице-губернатор Игорь Чагаев.

Акция продлится до 30 января. В 2020 году в акции «Блокадный хлеб» приняли участие более 1 миллиона кубанцев.