В Анапе пройдет фестиваль воздушных шаров Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Анапе пройдет фестиваль воздушных шаров. Об этом сообщила мэрия курорта.

Фестиваль занесли в стратегию по развитию событийного туризма, чтобы привлечь людей.

- Мероприятие запланировано на май, в небо поднимутся более 20 воздушных шаров, - рассказали сайту «КП»-Кубань» в администрации Анапы. – Сейчас решаются все организаторские вопросы. Площадка пока еще не определена, хотим, чтобы фестиваль прошел в таком месте, где хорошая роза ветров и отличные виды.

Кстати, фестиваль воздушных шаров в Анапе пройдет впервые.