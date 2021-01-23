Фото: Сочинский национальный парк

В Сочи зацвело редкое растение – сумах копьевидный. В России оно произрастает только в Сочи, на территории Дендрария. Больше его в нашей стране нигде нет.

Сам сумах привезли в Дендрарий в 2013 году из Израиля. Тогда было три саженца, но сохранился только один.

-Это второе цветение сумаха, первый раз он цвел пять лет назад, - говорит ведущий научный сотрудник ФГБУ «Сочинский национальный парк» Галина Солтани. – В нашем городе растение цветет поздней осенью, а на его родине - Африке с июня по сентябрь.

Сумах копьевидный - вечнозеленое дерево до 12 метров высотой.