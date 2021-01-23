Проект "Зимуй в Анапе" вошел в шорт-лист премии «Серебряный Лучник»-Юг

Фото: администрация Анапы

28 проектов из Краснодара, Сочи, Ялты, Ростова-на-Дону, Грозного, Севастополя, Майкопа, Железноводска были поданы на премию "Серебряный Лучник"-Юг". Подала заявку и Анапа. Курорт представил свой проект в номинации «Развитие и продвижение территорий». На суд жюри предоставили проект #ЗимуйвАнапе. Это лаунж-зона на набережной, где представлены фигуры песковиков, обустроен зимний пляж со скамейками и обогревателями. За новогодние праздники проект привлек 42 тысячи туристов. Это в разы больше прошлогодних показателей.

- Самая премия «Серебряный Лучник» – одна из главных премий юга России в области развития общественных связей, - пояснили в мэрии Анапы. - В ней участвуют как узконаправленные коммуникационные кампании, акции или спецсобытия, так и комплексные медиакампании, программы и стратегии.

Станет ли проект лучшим - скоро узнаем.