Скоро снова снег! На Кубани рассказали, когда тепло сменится холодом

Температура опустится до 5 градусов, а кое-где будет минус Фото: Ева МУР

В Краснодарском крае прогнозируют ухудшение погоды.

- 25-26 января ожидаются небольшие осадки в виде дождя, в северной половине края и предгорных районах с мокрым снегом. Ветер юго-восточный и южный 5-10 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью 0…5°, местами в северной половине края и предгорных районах 0…-5°; днем 5…10°, местами в южной половине края 10…15°. На Черноморском побережье переменная облачность. В начале и в конце периода без существенных осадков, в середине периода местами дождь. Ветер юго-восточный 12-17 м/с, местами порывы 17-22 м/с, в районе Анапы порывы 20-25 м/с. Температура воздуха ночью 5…10°, на участке Анапа-Геленджик до 14 °; днем 12…17°, - сообщают в краснодарском гидрометцентре.

Напомним, синоптики рассказали, какая погода ждет регион в феврале 2021 в Краснодарском крае.