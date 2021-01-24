Три человека пострадали во время ночного пожара в жилом доме Краснодара

Пожар произошел на последнем этаже дома

В Краснодаре на улице Черкасской ночью 23 января произошел сильный пожар. Загорелась квартира на 10 этаже.

- Сообщение на пульт пожарных поступило в 23.24 часов, - сообщили "КП" -Кубань" в пресс-службе ГУ МЧС по краю.

Прибыв на место, спасатели обнаружили, что горит квартира в 30 квадратных метров на 10-ом этаже десятиэтажного дома.

Жильцов многоэтажки эвакуировали. Все двадцать человек, проживающих в многоквартирном доме были в безопасности. Двоих жильцов квартиры спасли.

Однако пострадавшими при пожаре числятся трое. Они надышались продуктами горения и были доставлены в больницу.

Между тем, спасателям удалось справиться с огнем полностью уже через час после первого сообщения о пожаре. На месте ЧП работали 2 ствола "Дельта", звено газодымзащиты и 22 человека личного состава МЧС.