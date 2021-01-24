Новый рост зараженных: на Кубани увеличилось число заболевших коронавирусом

Число заболевших не снижается Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Краснодарском крае зафиксировано за сутки 192 новых заболевших коронавирусом.

Как сообщает региональный минздрав, выздоровели после COVID-19 больше 22 тысяч жителей края. Но эпидобстановка остается напряженной. Возраст заболевших от 11 месяцев до 91 года.

- Скончались 1315 человек. В тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких находятся 112 пациентов, еще трое – на экстракорпоральной мембранной оксигенации, - сообщили "КП" - Кубань" в министерстве здравоохранения региона.

При этом специалисты отмечают ,что на Кубани не обнаружено ни одного случая заражения так называемым «британским штаммом» коронавируса, который считается более опасным, чем обычные формы инфекции.

Как ранее сообщалось, 23 января полной дезинфекции от коронавируса подвергнется центральная улица Красная в Краснодаре.