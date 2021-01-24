Это кошмар! В кубанских госпиталях скончалось рекордное число пациентов с COVID-19

Спасти не удалось пациентов ковид-госпиталей

В Краснодарском крае новый антирекорд по смертности от COVID-19. За сутки, 24 января, в регионе скончались 20 человек-пациентов ковид-госпиталей. Общее число жертв эпидемии составляет уже почти 2 тысячи человек.

- Возраст умерших от последствий инфекции от 46 до 99 лет. У всех было диагностировано тяжелое двустороннее воспаление легких и ряд сопутствующих заболеваний, - сообщили "КП" - Кубань" в оперштабе.

Напомним, в Краснодаре заработали два мобильных пункта вакцинации и один - в торговом центре "Красная Площадь". Теперь, чтобы сделать прививку от грозной инфекции, можно просто придти туда с паспортом, полисом и быть не моложе 18 лет. Никаких ограничений по применению вакцины "Спутник V" для людей старше 60 лет нет.

В минздраве Краснодарского края рекомендуют вакцинировать людей пожилого возраста в первую очередь. Смертность этой возрастной категории от коронавируса выше, чем всех остальных.