Украл, выпил, в тюрьму: за воровство коньяка за 10 тысяч рублей мужчина будет мотать второй срок

Воришку ждет суд

В Лабинске посетитель магазина алкогольной продукции украл бутылку элитного коньяка. Продавец написал заявление в полицию. Ущерб от кражи составил 10 тысяч рублей.

К слову, любителя выдержанного напитка вычислили быстро. На камеры видеонаблюдения попал 29-летний житель Майкопа. Раньше он уже отсидел срок за подобное преступление и вот опять совершил глупость.

- Неужели тяга к элитному спиртному так велика, чтобы сесть за кражу снова? - задаются вопросом продавцы магазина.

Сейчас сластолюбец находится под подпиской о невыезде. Скоро дело отправят в суд, который решит, что делать с воришкой-рецидивистом, которого тюрьма ничему не учит.