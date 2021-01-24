На Кубани модернизируют один из крупнейших сыродельных комбинатов

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае собираются завершить процесс модернизации крупнейшего сыродельного комбината "Ленинградский". Инвестор, вложивший 567 миллионов рублей, добивается увеличения производства молочной продукции.

Здесь уже построен цех по изготовлению творога. В год он может выпускать с конвейра 9 тысяч тонн продукта. Пуско-наладочные работы уже на финише.

Кстати, продукция комбината поставляется по всей России и в страны ближнего зарубежья.

Региональные власти поставили для себя задачу отойти от сырьевого развития экономики в глубокую переработку. Это даст возможность увеличить экспорт кубанской продукции. В 2021 году Кубань рассчитывает заработать на этом до 2,7 долларов США.