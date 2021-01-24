В Краснодарском крае отремонтируют 800 многоквартирных домов

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае собираются капитально отремонтировать 233 многоэтажки в 2021 году. Ему подлежат сразу несколько жилых строений в курортных городах Сочи, Анапе, Геленджике и других муниципалитетах края.

- Мы планируем заменить лифты во многих из них по программе капитального ремонта, - цитирует слова вице-губернатора Александра Трембицкого пресс-служба администрации Краснодарского края. - В таком ремонте нуждается как минимум 88 домов.

Помимо этого, в планах есть ремонт фасадов, крыш и инженерной инфраструктуры еще сотен домов. В общей сложности, различный фронт работ ожидает еще порядка 500 многоэтажек.

Эти работы проводятся на средства из Фонда капитального ремонта. Благодаря такой программе за 7 лет в крае отремонтировали почти 4 тысячи домов