Вениамин Кондратьев: Моя жена в числе привившихся от коронавируса

Вениамин Кондратьев

В Краснодарском крае уже 18 тысяч жителей сделали прививку от коронавируса. Еще 23 тысячи - в очереди.

- Среди медиков, которые вакцинировались в первую очередь, - моя супруга. Чувствует себя хорошо. Все нормально, - сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

Напомним, что получить укол иммунитета от коронавируса можно в 97 медицинских учреждениях региона, то есть во всех участковых поликлиниках. Кроме того, в Краснодаре на прошлой неделе заработали два мобильных пунктов вакцинации. Один из них находится на Главной городской площади города у здании мэрии Краснодара, другой - у ТЦ "Красная площадь". В конце недели открылся третий прививочный пункт в самом торговом центре.

Для того чтобы вам поставили укол, нужно предоставить медикам паспорт и медицинский полис. Вам должно быть не меньше 18 лет.