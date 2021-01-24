В Краснодарском крае расшифруют коронавирус

На Кубани исследуют коронавирус Фото: Архив "КП"

Жертв коронавируса на Кубани меньше не становится. Каждый день в регионе фиксируют больше 180 инфицированных. В то же время от опасной заразы стало умирать больше жителей – каждый день приходят вести о большом количестве погибших. Например, воскресенье, 24 января, было рекордным – от COVID-19 скончались 20 человек. Общее число жертв эпидемии составляет уже почти 2 тысячи человек.

Чтобы помочь ученым со всей страны расшифровать коронавирус, Краснодарский край подключится к исследованиям COVID-19 на новые штаммы.

- Система, в которой мы сегодня работаем, позволяет идентифицировать британский вариант. На сегодня в крае его циркуляция не установлена. В регионе начнут расшифровывать коронавирус, чтобы своевременно выявлять нетипичные варианты, - сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Татьяна Гречаная.

Как это будут делать? Материал для расшифровки возьмут у больных пациентов и отправят в научно-исследовательский институт. На особом контроле у врачей сейчас те, кто недавно приехал из Великобритании и Северной Ирландии. Ведь именно там сейчас распространяется коронавирус нового типа.

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