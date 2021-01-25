Краснодарские музеи приглашают на выставки от классики до авангарда

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодаре в музеях работают выставки. Посмотреть картины может прийти любой желающий по будням.

- В художественном музее Коваленко работает выставка граффити и стрит-арта «Сторона». Здесь представлены работы печатной графики, принты, живопись на холстах и инсталляции. Также в музее работает выставка Елены Яковлевой «Лики Индии под сводом священных Гималаев», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В музее Фелицына можно узнать о древней истории региона, а также познакомится с природой края. Например, здесь можно найти единственный в мире череп ископаемого фанагорийского слона, его возраст - два миллиона лет.

В литературном музее Кубани приглашают посмотреть на уникальные рукописные и старопечатные книги.