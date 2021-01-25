В Краснодаре три человека пострадали в аварии с маршруткой

Фото: instagram.com/gidrostroy_life

Накануне в Краснодаре случилось жесткое ДТП на пересечении улиц Таманской и Ставропольской. Здесь столкнулись легковая машина и пассажирский микроавтобус. Три человека пострадали.

- Авария произошла в 8:30 утра 24 января. По предварительным данным, 35-летний водитель на Шевроле Ланос выехал на красный сигнал светофора и влетел в маршрутку. От удара легковой автомобиль отбросило на 73-летнего пешехода, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Фото: instagram.com/gidrostroy_life

В результате ДТП сильно пострадал транспорт, стойка дорожного знака и металлическое ограждение. В больницу попали виновник аварии и пассажир микроавтобуса. Также травму головы получил пешеход, но от госпитализации мужчина отказался.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося, - добавил Коноваленко.