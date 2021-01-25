«До +16»: Неделя в Краснодарском крае предстоит теплая и мокрая

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Кубань окажется в объятьях теплого фронта. Воздух в регионе прогреется до +16. И это не предел. По данным синоптиков, теплее всего ожидается вначале следующей недели. Затем в крае снова повеет зимой.

- В Краснодаре и крае 25 января без осадков. Воздух в восточной половине края прогреется до 11 градусов, местами в южной половине края – до 16. 26 и 27 января в регионе пройдет дождь, в северной половине края с мокрым снегом. В регионе также останется тепло. В Анапе и Геленджике подует ветер, порывы могут достигать 20-25 м/с, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Сильный дождь ожидается над всем краем 28 января. 29 и 30 также будет мокро, но из-за понижения температуры, возможен мокрый снег. Стоит отметить, что если в первых числах февраля солнышко будет припекать, то с 5 февраля будет понижение температуры, в регионе снова станет холодно.