На Кубани из-за нарушений опечатали газовую станцию

Фото пресс-службы УФССП РФ по краю

В станице Новопетровской Павловского района автомобильная газонаполнительная компрессорная станция работала с нарушениями. Их выявили соответствующие службы. По решению суда деятельность организации была приостановлена.

- Компрессорная станция не была внесена в государственный реестр опасных производственных объектов, также на территории была осадка грунта под промышленными емкостями с жидкостью, - пояснили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП России по Краснодарскому краю.

Станцию закрыли до устранения всех нарушения. Если организация нарушит предписания, то представителям грозит уголовное дело.