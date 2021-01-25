Первые лица Кубани поздравили жителей с Татьяниным днем

На фото Вениамин Кондратьев с преподавателями и научным руководителем после защиты диссертации.

25 января отмечается День российского студенчества, Татьянин день. Первые лица Краснодарского края поздравили жителей с праздником.

- Я был студентом Кубанского государственного университета. Искренне благодарен всем преподавателям юридического и филологического факультетов за их помощь и поддержку. Всегда вспоминаю студенчество, как один из самых интересных этапов своей жизни, - поделился в своем Telegram-канале губернатор края Вениамин Кондратьев.

Глава региона отметил, что учился сразу на двух факультетах, ему было нелегко, но благодаря педагогам он справился.

- Желаю всем студентам нашего края идти к своей цели, не бояться трудностей. Вы — будущее нашего региона и нашей страны. Пусть ваш путь будет наполнен яркими эмоциями и незабываемыми впечатлениями, - добавил Кондратьев.

Также жителей поздравил мэр Краснодар Евгений Первышов. Он также рассказал про студенчество.

- Я сам был студентом нашего политеха, с удовольствием вспоминаю это время. У нас в городе более 100 тысяч студентов, всего около 200 тысяч молодых людей. Это даже не будущее Краснодара, а его настоящее. Уверен, оно будет прекрасным и успешным. С праздником, друзья! – написал в Telegram-канале Первышов.

Жителей районов также поздравили главы муниципалитетов.