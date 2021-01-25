Орлята вступили в Лигу юных журналистов

Фото: ВДЦ

Участниками программы «Детский пресс-отряд» стали юные журналисты в возрасте 13-16 лет из «Медиашколы» города Краснодара. Они уже знакомы с медиасферой и приехали в «Орлёнок», чтобы сильнее погрузиться в профессию, найти новых друзей и единомышленников.

«Формирование информационной культуры подрастающего поколения является основной задачей в реалиях современного мира. Программа «Детский пресс-отряд» знакомит детей со структурой СМИ, даёт понимание, как она работает. Возможно, не все участники смены выберут в будущем непростую профессию журналиста, однако участие в программе несомненно поможет каждому ребёнку стать более образованным в медиасреде, научит обрабатывать информацию и разовьёт критическое мышление», — прокомментировал директор Всероссийского детского центра Александр Джеус.

В течение смены мальчишки и девчонки освещают основные события Центра, информационно сопровождают проект в собственных социальных сетях, осваивают медийные технологии и средства, знакомятся со структурой медиахолдинга, учатся определять информационный повод и проводить медиапланирование.

Основной партнёр программы - общероссийская общественная детская организация «Лига юных журналистов». Её специалисты и педагоги Центра знакомят детей с разными форматами работы СМИ. Так, ребята работают с газетными текстами, материалами для социальных сетей, пробуют делать фото и ифографику, радиосюжеты, а также знакомятся с телевизионным репортажем и монтажом видео.

Участники первой смены «Детского пресс-отряда» станут создателями официального аккаунта «Орлёнка» в Tik Tok. Прямо сейчас орлята составляют раскадровки для коротких видеороликов, распределяют роли, снимают и монтируют видео, рассказывающие о жизни в лагере.

В финале программы в детском пресс-центре состоится презентация журналистских работ. Юные журналисты выпустят газету «Салют, «Орлёнок!», в которую войдут материалы, созданные ими в течение смены.

Программа проходит с 12 января по 1 февраля 2021 года. Её организаторы: ВДЦ «Орлёнок», ООДО «Лига юных журналистов».